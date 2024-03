Carlos Antonio Vélez cargó contra Dorlan Pabón y otro veterano de Nacional: “No fueron fieles al peso de la mochila”

Y es que la crisis deportiva que afronta el cuadro paisa por cuenta de los malos resultados en el plano local, la eliminación de la Copa Libertadores y el cambio constante de técnicos que han impedido consolidar un equipo y recuperar la identidad del conjunto antioqueño, tuvieron mucho que ver en la salida de Pabón, quien este lunes tuvo una larga charla con Pablo Repetto, nuevo estratega verde quien intentó convencerlo de no salir de la institución.

Por un lado, hubo quienes consideraron que recurrir a exfiguras del cuadro, que ya estaban en el ocaso de su carrera, no era la mejor opción; por el otro, hubo quienes creyeron que Dorlan sería, junto a otros referentes del club, como Jefferson Duque, los encargados de liderar el cambio que permitiera recuperar la identidad y la forma de juego del cuadro paisa.

En este sentido, el analista deportivo Carlos Antonio Vélez se refirió al tema Pabón y aseguró que el jugador no estuvo a la altura de los retos que debía superar Nacional y señaló que no debía haber esperado hasta este momento para manifestar lo que lo tenía incómodo dentro del club.

“Independiente de eso, el rendimiento había bajado y la verdad sobre ellos cayó una responsabilidad, me refiero a Duque y a él particularmente; la responsabilidad de liderar, como veteranos, la renovación del club”, dijo Vélez en su espacio radial Palabras Mayores.

El periodista también indicó que Pabón y Duque no se acomodaron a las circunstancias históricas del club, por lo que estos últimos meses no tuvieron el peso suficiente en la nómina que estaban llamados a liderar; de igual forma, señaló que los dos jugadores sabían que no iban a continuar el próximo semestre en el club.