Carlos Antonio Vélez, sin rodeos, se despachó contra Rueda y los jugadores de la Selección Colombia por no clasificar al Mundial de Qatar

La herida por la ausencia de la Selección Colombia en el Mundial de Qatar 2022 sigue latente. A menos de 24 horas de disputarse el partido inaugural entre la anfitriona y Ecuador, en territorio colombiano se lamenta aún la eliminación del seleccionado cafetero que ahora de la mano de Néstor Lorenzo apuesta para estar en la cita del 2026.

Carlos Antonio Vélez, uno de los analistas deportivos más reconocidos del país, decidió contar detalles sobre aquel fatídico fracaso de la Tricolor rumbo al evento mundial. En la portada de SEMANA, el periodista tocó los puntos que llevaron a la eliminación del combinado patrio, empezando por Queiroz y terminando con Reinaldo Rueda, hombre que para él fue “responsable de no estar en Qatar”.

El comunicador si reconoció en que “todos estuvimos de acuerdo, y que nadie se escurra ahora, en que el hombre era Reinaldo Rueda”. Incluso, aseguró que el técnico “arrancó bien”, sin embargo, estuvo “mal acompañado” y no fue “nada coherente en la ecuación ‘dicho y hecho’”.

El entrenador en jefe de Colombia, Reinaldo Rueda, reacciona durante un partido entre Brasil y Colombia como parte de las Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el Neo Quimica Arena el 11 de noviembre de 2021 en Sao Paulo, Brasil. - Foto: Getty Images

Para Vélez, en un comienzo, Rueda hizo bien en bajar a “James Rodríguez, lesionado, quien sacó un comunicado intimidante. Resistió y tiró la famosa frase: “Para estar en la selección hay que estar al 500 por ciento”.

Esta famosa frase que se adjudicó al presente de cada jugador, terminó “enterrando” al entrenador que se despidió de manera inmediata tras la eliminación del camino a Qatar.

Además de esto, Vélez le reconoció a Rueda la gran presentación en la Copa América del año 2021 que dejó a Colombia en el tercer lugar. Incluso, el periodista aseguró que la Tricolor “pudo llegar más lejos, pero los arbitrajes y los interesados querían una final entre Argentina y Brasil, y a Messi campeón. El sueño de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se cumplió. Pero nosotros quedamos con un equipo que el mismo Rueda, violando su ley del 500 por ciento, desarmó”.

No obstante, el analista deportivo quien se encuentra en Qatar para vivir un nuevo Mundial, no escatimó y le adjudicó la responsabilidad del fracaso a Rueda y los jugadores, estos últimos con nombres propios.

“La selección pasó siete partidos sin marcar un gol. Jugársela por Duván Zapata, Miguel Ángel Borja y, otra vez, James Rodríguez tiró a Rueda al dique seco. El jugador más confiable, David Ospina, se hizo un gol increíble ante Perú y nos quitó lo que nos regaló en Rusia, en el 2018″, afirmó.

Pero Vélez no solo culpó a los protagonistas dentro del terreno de juego, también mandó un sablazo a los dirigentes que “tienen su cuota porque no vieron lo que todos vimos. Y si lo vieron, no lo corrigieron. Lo más grave es que, en vez de recibir un castigo, los responsables siguen ahí. Los convocan siempre y parece que es imposible ver una selección sin ellos”.

James Rodríguez de Colombia (L) reacciona después de perder un partido entre Colombia y Perú como parte de las Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el 28 de enero de 2022 en Barranquilla, Colombia. - Foto: Getty Images

Finalmente, para Carlos Antonio Vélez, esta eliminación del Mundial de Qatar 2022 fue “decepcionante e insultante”, pues para él, esta era “la clasificación más fácil”.

“De los últimos 21 puntos, aparte de los juegos con Bolivia y Venezuela, en los que Colombia marcó su eliminación, solamente se lograron cuatro. Da risa pensar que se perdieron 17 puntos y con uno solo de ellos hubiéramos clasificado. ¿Qué les parece esto?”, agregó.

Ahora, en este nuevo proceso con Néstor Lorenzo, quien fue asistente de José Pékerman, el analista deportivo no ve con muy buenos ojos, dándole una nota de 2,5 puntos. Para el comunicador afortunadamente para el año 2026 “van a clasificar siete equipos. En ese universo, de no clasificar, es mejor dedicarse al cultivo de aguacates. Harto necesita la chacra colombiana la presencia de manos y de trabajo”.

Por lo pronto, Lorenzo cerrará su primer ciclo de trabajo en este 2022 con la Tricolor con un amistoso que se disputará este sábado en suelo estadounidense ante Paraguay. El objetivo de este duelo es darle rodaje a su seleccionado que hasta el momento, en su mando, no ha caído.