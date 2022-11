A pesar de no estar en el Mundial, en Qatar se derriten por el fútbol de James Rodríguez: “es impresionante”

A menos de 48 horas de dar el puntapié inicial en el Mundial de Qatar, varios nombres del fútbol mundial retumban en Medio Oriente por su ausencia en la cita orbital. Uno de ellos es el del colombiano James Rodríguez, jugador que no logró hacer parte del evento por tercera vez consecutiva con la Selección Colombia.

Ahora bien, en Qatar recuerdan muy bien a James, pues tuvo paso por uno de los equipos más representativos de allí, como lo es el Al Rayyan. Sin embargo, el colombiano no logró encajar allí, saliendo por la puerta de atrás al fútbol europeo donde hoy por hoy brilla con el Olympiacos de Grecia.

James ya pasó reconocimiento médico en Olympiacos de Grecia - Foto: @AlRayyanSC

No obstante, ad portas de disputarse la Copa del Mundo, el nombre de James retumbó en Doha, capital de Qatar. El encargado de hacerle mención fue mediocampista Hwang In-beom, quien pertenece a la selección de Corea del Sur.

Al ser consultado por la actualidad del Olympiacos y de las nuevas figuras en el equipo, In-beom no dudo en resaltar las cualidades de James Rodríguez, quien lleva dos goles y tres asistencias en esta temporada.

“Hay muchos jugadores en nuestro equipo, a través de los cuales puedes aprender mucho. Uno de ellos es James Rodríguez. Siento que definitivamente es un futbolista muy especial. Basta con mirar la forma en que controla el balón y pasa, es impresionante”, dijo el jugador previo al debut.

James, presente en la canción del Mundial

Este viernes, a dos días del debut oficial de Qatar como sede del Mundial 2022, se estrenó otra de las canciones oficiales por parte de la Fifa. Esta vez, tuvo la participación de artistas mundialmente conocidos como la estadounidense Nicky Minaj, la libanesa Myriam Fares y el colombiano Maluma.

Bajo el nombre de ‘Tukoh Taka’, la canción mezcla ritmos latinos y árabes, acompañado de la letra que evoca el honor de disputar una competencia de esta magnitud. Fares le pone el toque árabe a la canción, Nicky Minaj hace lo propio con el inglés y Maluma representa a las selecciones y fanáticos de habla hispana que han empezado a llegar desde hace unos días a Qatar.

En el video aparecen varios fragmentos de copas mundiales pasadas, como el gol de Sudáfrica en el primer partido de 2010, uno de los goles de Lionel Messi en Brasil 2014, la volea de Iniesta para darle el título a España hace 12 años y el golazo de James Rodríguez frente a Uruguay en el Maracaná, que hace su aparición en la parte de Maluma, su compatriota y amigo.

Aunque la Selección Colombia no está presente entre las 32 clasificadas, lo hace a través de los recuerdos de su mejor resultado en un Mundial, el de Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final y cayó eliminado a manos del anfitrión. En esa cita orbital fue el ‘10′ colombiano quien se robó las miradas con sus goles y también con los bailes, que trascendieron las fronteras del planeta.

“Grita si me pego lento a tukoh taka. Y esta es la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene debajo de esa bata. Mmm, qué lindo me trata. Cuerpito 60-90, ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone a la venta. Eso es lo que en el barrio comentan”, dice uno de los versos que interpreta el antioqueño para esta nueva canción, que está bautizada como el himno del Fan Festival en Qatar.