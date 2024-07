Once Caldas visita a Sao Paulo

El técnico Luis Fernando Montoya, se mostró confiado para el encuentro de hoy resaltando la seguridad del equipo, el buen estado de ánimo y la ventaja de comenzar como visitantes.



El Once Caldas no contará con el volante Dairo Moreno, quien viene de participar en la sub-20 en el Torneo Esperanzas de Toulón, que será relevado por Diego Arango. Arnulfo Valentierra máxima figura del equipo, así como Jhon Viáfara y Juan Carlos Henao, en el arco, jugarán esta noche.



Aunque siempre se piensa en la victoria, a los colombianos les sirve un empate para luego encontrarse en Manizales donde han salido invictos en los últimos cinco partidos. Los brasileros no cuentan con ninguna baja y según el técnico Stival Cuca, probarán con tiros desde afuera.



Boca Juniors recibirá River Plate en la Bombonera este jueves.