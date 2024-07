Todo listo para la final

Los colombianos tienen a su favor jugar como locales, el empate 0 - 0 ante Boca en Buenos Aires la semana pasada y los 2.150 metros de altura sobre el nivel del mar en que está ubicada la capital caldense.



Cerca de 40.00 aficionados acompañarán a su equipo que ha logrado importantes resultados en casa. Aunque empató con el Barcelona de Ecuador 1 - 1 y en tiempo adicional perdió por penales, derrotó al Sao Paulo y al Santos de Brasil.



Boca aunque no se confía ha obtenido sus dos últimos títulos como visitante. Llegó al país el pasado martes, pero hizo una escala técnica en la ciudad de Pereira (Risaralda), para contrarrestar los efectos de la altura.



El Once Caldas contará con todos sus jugadores, incluido Arnulfo Valentierra quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. En cuanto a cambios, el técnico Luis Fernando Montoya, ha contemplado el reemplazo de Dayro Moreno por el mediocampista Diego Arango, así como al lateral Mauricio Casierra por John Edwin García y a Herly Alcázar por Jorge Agudelo.



Carlos Bianchi, cabeza del club argentino, no ha revelado la alineación pero se sabe que el colombiano Luis Amaranto Perea remplazará a Pedro Álvarez.