Una vez en la cima y rodeado de poderosos, comenzó a dar rienda suelta a su afición por las menores de edad. Virginia Giuffre, una de sus primeras víctimas, cuenta que en 1999, cuando tenía 16 años y trabajaba de asistente en el spa de Mar-a-Lago, el condominio de Donald Trump, conoció a Ghislaine Maxwell, la novia de Epstein: “Era hermosa, educada y agradable. Me dijo que conocía a un hombre millonario que buscaba una masajista a domicilio y me pidió que fuera a verlo esa tarde para hacerle un masaje de prueba”. Una vez en la mansión del magnate, sin embargo, el trabajo pronto se convirtió en algo diferente: “Él se volteó y me pidió que me quitara la ropa, y Ghislaine, que estaba ahí y estuvo todo el tiempo, comenzó a tocarme mientras él se masturbaba”.