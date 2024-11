"Iré a Davos. Me reuniré con los líderes empresariales más grandes del mundo para que vengan aquí. También me reuniré con líderes extranjeros", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca el jueves, día en el que su juicio comenzó formalmente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estará en Davos, una elegante estación de esquí suiza, cuando el Senado escuche los argumentos iniciales en su juicio político la próxima semana. Ese gesto muestra que Trump está tan seguro de que la mayoría de su Partido Republicano lo respaldará que no ve ningún riesgo en viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial anual que comienza el martes, justo cuando los legisladores se reúnen para el histórico proceso.

A casi 6.800 kilómetros de distancia, Trump se paseará por el pueblo alpino como la estrella indiscutible del foro. Quienes mueven el mundo se reúnen cada año en Davos para discutir informalmente temas importantes. Los detractores lo consideran una charla para multimillonarios y celebridades sin contacto con la realidad. Además, este año, la mayoría de los principales líderes internacionales no participarán.

El campo estará despejado para que Trump haga lo que mejor hace: promocionar sus logros y atraer la atención. Estados Unidos está "en auge", dijo. "No hay nada que se acerque siquiera (...) Todos los líderes mundiales me ven y dicen: ‘¿Qué has hecho? Esto es lo más increíble que hemos visto‘".

Aunque el tema de Davos 2020 es la emergencia climática, que se completa con la aparición de la activista adolescente sueca Greta Thunberg, Trump cree poco en el calentamiento global. Él impulsará su propia agenda. "Abordará los peligros del socialismo", dijo el jueves su asesora Kellyanne Conway a periodistas. "Continuará hablando sobre el mercado de valores, haciendo que los miembros de la Otan paguen por la seguridad común, y también hablará sobre la economía global", agregó.