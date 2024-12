Dos de cada cinco plantas en el mundo están en riesgo de desaparecer

El estudio titulado State of the World‘s Plants and Fungi, estimó en 2016 que una de cada 5 plantas estaba en riesgo, pero los nuevos análisis muestran que el riesgo de extinción puede ser mayor, con una estimación de dos de cada cinco. El análisis también muestra que el 13 por ciento de más de 5.400 plantas medicinales analizadas se encuentra en peligro.

En los alimentos del futuro está el pandanus tectorius, una especie de pandan tolerante a la sequía. Foto: RBG Kew

Stefano Padulosi, ex científico principal de la Alliance of Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y coautor del capítulo sobre alimentos, manifiesta que las miles de especies de plantas subutilizadas y desatendidas son el sustento de millones de personas atormentadas por el cambio climático sin precedentes en el planeta, la inseguridad alimentaria y nutricional generalizada y el desapoderamiento económico. "Aprovechar esta canasta de recursos sin explotar, para hacer que los sistemas alimentarios y de producción sean más diversos y resistentes al cambio, debería ser nuestro deber moral para con las generaciones actuales y futuras”.



2.500 plantas podrían proporcionar energía limpia



Mientras tanto, con el fin de producir energía, hay identificadas 2.500 plantas que podrían usarse como combustible o bioenergía, pero solo seis cultivos -maíz, caña de azúcar, soja, aceite de palma, colza y trigo- generan el 80 por ciento del biocombustible industrial mundial. Con 840 millones de personas sin acceso a la electricidad (principalmente en el África subsahariana, Asia y Oceanía) y 3.000 millones sin acceso a tecnología y combustibles no contaminantes para cocinar, se necesitan con urgencia nuevos cultivos bioenergéticos.

Hasta ahora, la investigación se ha centrado en algunas especies de cultivos para las cadenas de suministro de energía industrial. En un intento por abordar esta brecha de conocimiento, RBG Kew y sus colaboradores llevaron a cabo una evaluación en profundidad de las plantas y hongos que podrían usarse como fuentes de energía, evaluando las especies con el potencial de ser apoyadas con tecnologías innovadoras.