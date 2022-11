Asesor económico de Petro, inquieto por alza del dólar; lanzó contundente advertencia

El precio del dólar en el país ha tenido algunas alteraciones en los últimos meses y empezó noviembre rompiendo varios registros, sobrepasando, por primera vez en la historia, la barrera de los 5.100 pesos.

Igualmente, la divisa norteamericana presentó la semana pasada algunas fuertes caídas y volvió a quedar por debajo de los 4.900 pesos. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Colombia informó que la moneda volvió a subir este viernes, 18 de noviembre, puesto que quedó una vez más cerca de los 5.000 pesos.

Ante la volatilidad que ha tenido la moneda, el asesor económico del presidente Gustavo Petro, César Ferrari, no se quedó callado y aseguró en la presentación del Informe Nacional de Competitividad que el país no se puede dar el lujo de tener un dólar tan cambiante, como ha pasado en el último tiempo.

El dirigente, de igual manera, aprovechó su participación en el evento para lanzar una contundente advertencia y puntualizó que esa volatilidad espanta a los diferentes inversionistas.

“Hace difícil que los inversionistas decidan invertir en Colombia, porque un día tienen el dólar a 5.100 pesos y al otro día a 4.800 pesos. Hace un año estaba a 3.500 pesos, así es muy difícil hacer inversiones”, precisó inicialmente.

Luego, Ferrari agregó: “Cambiar eso, en mi concepto, requiere otro tipo de política pública, otro camino es posible, en el cambio tenemos que estar todos, y para eso hicimos una reforma tributaria que permita aumentar el recaudo”.

El asesor económico aseveró finalmente que el país no puede tener costos tan elevados en las empresas, costos que son absurdos, como de electricidad, de peajes, de insuficiencia y de transportes, entre otros.

#INC2022 | “Tenemos una tremenda falencia en materia de competitividad. O nos hacemos competitivos para que esta economía crezca, o no resolvemos el problema de la pobreza y la desigualdad”



Cesar Ferrari. Asesor económico Presidencia y líder del SNCI#LaCompetitividadParaQue pic.twitter.com/yezAG6VLAM — Consejo Privado de Competitividad (@ColombiaCompite) November 17, 2022

¿Cómo quedó el dólar este viernes 18 de noviembre?

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda estadounidense cerró operaciones este viernes 18 de noviembre nuevamente por encima de los 4.950 pesos, puesto que terminó la jornada cambiaria cotizándose a un precio de 4.989 pesos con 25 centavos.

Ricardo Barco, economista y magíster en Riesgo Financiero de la Universidad de Hofstra (EE. UU.), considera que la falta de claridad por parte del Gobierno colombiano, sobre la política económica y algunas decisiones que afectan varios sectores, como el minero-energético, sumando a la nueva reforma tributaria, están generando “desconfianza” que impactan al país y a su vez se están reflejando en el comportamiento del dólar.

“Es tan grande la incertidumbre y la desconfianza de los mercados, que no le han creído al Gobierno y no le creen al Gobierno a futuro, y esto hace que el mercado castigue, no solo con el dólar, sino con el TES”, apuntó en SEMANA.

La Superintendencia Financiera, por otro lado, puntualizó en su cuenta oficial de Twitter que la Tasa Representativa del Mercado para este fin de semana será de 4.994 pesos, aumentado 188 pesos en referencia a la TRM del pasado 15 de noviembre.

Cabe mencionar que el petróleo aceleró su caída este viernes después de una semana de pérdidas vertiginosas, provocadas por la preocupación de los inversores por un aumento de los casos de la covid-19 en China, sumada a un panorama económico mundial deprimido.