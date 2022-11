Dólar en Colombia: ¿cómo cerró la semana tras varios días por las nubes?

El precio del dólar en Colombia finalmente no pudo sostenerse por encima de los $5.000 pesos y este viernes -18 de noviembre- cerró con fuertes desplomes en su cotización, gracias a la calma que retorna de a poco entre los inversionistas, luego de los datos de inflación que se conocieron esta semana y los anuncios de crisis económica que se dieron desde el Reino Unido. Los mercados empiezan a ajustarse a la nueva realidad.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda estadounidense cerró operaciones con un último precio de 4.989 pesos con 25 centavos, valor que si bien supera por poco más de dos pesos la cotización final del pasado jueves, que quedó en 4.987 pesos con 10 centavos; no refleja la volatilidad que volvió a sufrir durante sus transacciones a lo largo de esta sesión.

Así mismo, no hay que pasar por alto que esta fue una jornada de subidas y bajadas muy marcadas para el dólar, en la que alcanzó máximos de 5.022 pesos y mínimos de 4.948. Pese a estos buenos resultados, muchos analistas no descartan nuevas alzas para esta divisa en el corto plazo y que incluso toque los 5.200 pesos antes de que acabe el año.

Ricardo Barco, economista y magíster en Riesgo Financiero de la Universidad de Hofstra (EE. UU.), considera que la falta de claridad del Gobierno colombiano, con respecto a decisiones de política económica y que son agresivas con algunos sectores, como el minero-energético, sumando a la nueva Reforma Tributaria, están generando “desconfianza” que impactan al país y que a su vez se están reflejando en el comportamiento del dólar.

“Es tan grande la incertidumbre y la desconfianza de los mercados que no le ha creído al Gobierno y no le cree al Gobierno a futuro y esto hace que el mercado castigue, no solo con el dólar, sino con el TES”, apuntó.

Por esta razón, no descarta que tendencia fluctuante de la divisa se intensifique en lo que resta del año, llevando a que la tasa de cambio se ubique en un nuevo máximo histórico. “En lo personal, veo el dólar, al finalizar el año, cercano a los 5.200″, dijo.

Por otra parte, su precio promedio al cierre de la semana fue de 4.995 pesos con 12 centavos, cifra que se ubica 26,91 pesos por debajo de la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 5.022 pesos con 03 centavos. De esta forma, el país comenzará la próxima semana nuevamente con una TRM por debajo de los 5.000 pesos.

Analistas como Juan Eduardo Nates, de Credicorp Capital, explicaron que todo lo que está pasando se debe a los cambios que ha habido recientemente en el ambiente de los mercados internacionales, donde al parecer regresó la confianza después de una semana muy turbia, aunque por ahora se mantiene la tensión por lo que está sucediendo con el mercado petrolero y el covid-19 en China.

“Todo esto está generando presiones en las monedas de la región, con commodities que están a la baja. Finalmente, ayer tuvo un impacto importante la presentación de los primeros detalles de una reforma pensional y ya los analistas están analizando cómo esto afectará la capacidad de ahorro y cómo se traducirá sobre los fondos de pensiones y en una posible reducción de los privados sobre el mercado de renta fija en Colombia”, agregó Nates.

Por último, hay que tener en cuenta que el petróleo aceleró su caída el viernes después de una semana de pérdidas vertiginosas provocadas por la preocupación de los inversores por un aumento de los casos de covid-19 en China, sumada a un panorama económico mundial deprimido.

*Con información de AFP.