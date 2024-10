Así inició la venta de leche larga vida en el país. Esta empresa fue la de la idea

Este fue uno de los hitos más importantes de Alquería, no solo porque mostró su resiliencia para salir de la crisis, sino porque fue uno de los impulsores en materia de innovación. “La leche larga vida en bolsa fue la primera que hubo en Colombia, y pasamos a vender 400.000 litros”. Cavelier, un antropólogo, descubrió lo que llama la “fantasía” de las investigaciones de mercados, que le enseñó Enrique Luque Carulla. “La gente decía: ‘Quiero tener una bolsa de leche, que sea barata, con una base para que no se me riegue y con una tapa que cierre bien para que no entren los microbios’. Y nos sentamos con los ingenieros hicimos eso, ‘chibchombiano’, y sigue siendo así. Ese tipo de desarrollos se hace oyendo al consumidor”, dice.