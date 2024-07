Así se está transformando Ecopetrol en medio de los cambios en la política energética del país

Según la compañía, varios factores explicaron esa caída. Por una parte, los menores precios del crudo: en 2022, el promedio fue de 99 dólares por barril, en tanto que en 2023, el valor llegó a 82 dólares. Por otra parte, la empresa sintió el impacto de la reforma tributaria, que aumentó los impuestos a la industria extractiva y alcanzó a aplicar la no deducibilidad de las regalías, antes de que la Corte Constitucional la declarara inexequible. Además, las altas tasas de interés golpearon los resultados por unos mayores costos financieros.

Un reciente informe de Corficolombiana señaló que la producción de petróleo en el país va en aumento y en abril llegó a los 790.000 barriles diarios , la cifra más alta desde la pandemia, pero su crecimiento no ha sido homogéneo, y de 342 campos activos en el país, dos explican casi el 65 % de la producción, mientras que 54 % registran reducción.

Además, el estudio indica que cada vez se produce petróleo en menos yacimientos: mientras que en 2019 se extraía crudo en 417 campos, en lo que va de 2024 esta cifra se ha reducido a 342. Pese a la recuperación, la producción de petróleo no ha llegado a los niveles observados antes de la pandemia. Hoy, se tiene una producción de 92.000 barriles diarios menos que los registros en 2019 y de 204.000 barriles diarios menos que los reportados en 2015.

En materia de gas, Roa anunció, en el congreso de Andesco, el plan de choque para garantizar el suministro. Por el lado de la producción, se busca acelerar los proyectos off shore para que a partir de 2029 ingrese el gas de descubrimientos como Uchuva, Gorgón y Glaucus, así como conectar otros campos que hoy están sin conexión. Y, por el frente de la importación, Ecopetrol insiste en la posibilidad de traer gas de Venezuela. Roa señaló que “se ha identificado que en una ventana de tiempo de entre 10 y 14 meses podría estar el gasoducto en disposición física”. Ante la incertidumbre generada por las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos al sector de petróleo y gas de Venezuela, Roa dijo que próximamente estaría en condiciones de anunciar los avances para que se dé una flexibilización en la medida.