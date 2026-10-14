Colombia exportó más de 88.000 toneladas de aguacate Hass en el primer semestre de 2026

Durante los primeros seis meses del año, la industria colombiana de aguacate Hass alcanzó un hito comercial al enviar al exterior 88.194 toneladas de producto, lo que representó ingresos por cerca de US$168,9 millones para el país, de acuerdo con las cifras oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Estos resultados confirman la consolidación y creciente relevancia de este producto dentro de la canasta agroexportadora nacional.

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En cuanto a los destinos comerciales, alrededor de 76% de la producción exportada durante el primer semestre del 2026 se dirigió hacia la Unión Europea y los Estados Unidos. De manera complementaria, la oferta colombiana logró diversificarse en 2026 con la apertura de mercados en Uruguay y Cuba, al tiempo que las autoridades sanitarias y el sector privado continúan gestionando los procesos de admisibilidad para ingresar a comerciar en los mercados de Brasil y México.

A nivel productivo, el país cuenta actualmente con 39.474 hectáreas sembradas de aguacate Hass registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, lo que representa un crecimiento de 6% en comparación con 2025.

La concentración geográfica de los cultivos está liderada por el departamento de Antioquia, con 14.258 hectáreas; le sigue Caldas, con 9.495; luego está Valle del Cauca, con 5.753; sigue Quindío, con 3.221; después Risaralda, con 2.172; y finalmente Tolima, con 2.110 hectáreas.

Ante este crecimiento en extensión de cultivos, la proyección estratégica del sector se enfoca en incrementar el rendimiento por hectárea. “La industria del aguacate Hass en el país ha alcanzado una escala importante y ahora debemos lograr que ese crecimiento se traduzca en una mayor productividad”, afirmó Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass.

La dirigente de esta corporación explicó que el foco hacia el próximo año estará en aprovechar mejor las áreas establecidas, así como en estandarizar las prácticas agronómicas y acompañar la renovación de los cultivos, especialmente considerando que las siembras realizadas entre 2020 y 2022 alcanzarán sus etapas de máximo rendimiento.

Mejía añadió que, si bien existen variables regionales como el microclima o las características del suelo, el gremio avanza en protocolos de calidad y manejo en finca para mantener una oferta homogénea y competitiva en los mercados.

Además de su aporte económico, la cadena del aguacate Hass sostiene más de 82.000 empleos directos asociados a labores en finca, cosecha, poscosecha, plantas de empaque y logística, beneficiando de manera directa e indirecta a entre 235.000 y 240.000 personas en las zonas rurales del país.