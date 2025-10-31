Suscribirse

Mundo

El país de Latinoamérica megapotencia en la producción de aguacate en el 2025; ni Chile ni Perú han podido destronarlo

Cuatro de los cinco principales exportadores de aguacate en el mundo son países Latinoamericanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 3:05 p. m.
Los aguacates son una gran fuente de vitaminas C, E, K y B-6, así como de riboflavina, niacina, folato, ácido pantoténico, magnesio y potasio.
Exportación de aguacate | Foto: Getty Images

El mercado global del aguacate está experimentando un crecimiento constante en 2025, gracias al aumento del consumo en mercados clave como Estados Unidos y Europa. En este escenario de expansión, América Latina que más aporta, ya que produce más del 60% de los aguacates del mundo y maneja el 62% de las exportaciones globales.

Contexto: De Colombia a Walmart: estas empresas la están rompiendo en el mercado estadounidense

Según el Índice de Valor del Aguacate (AVI) de la plataforma Loads, Perú, Chile y Colombia están implementando estrategias comerciales para desafiar el liderazgo histórico en el mercado. Estos países utilizan modelos distintos, su meta compartida es reducir la distancia con el principal exportador global y establecerse firmemente como potencias en este lucrativo negocio de miles de millones de dólares.

Aguacate
El aguacate es uno de los alimentos considerados como saludables para incluir en una dieta sana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué país lidera el mercado de aguacates?

México lidera el mercado de aguacates, posicionándose como uno de los países que más produce este alimento para exportaciones a gran escala. El país representa el 41,9% del volumen global, generando un valor aproximado de $3.780 millones de dólares.

De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), se espera que esta nación supere los $4.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones a lo largo del año.

Aguacate hass
Aguacate hass | Foto: Getty Images/iStockphoto

El éxito de esta nación se organizada, una capacidad de producción estable y a gran escala, y una ventaja geográfica crucial con respecto a Estados Unidos, que consume más del 90% de sus exportaciones. Este país latinoamericano mantiene su posición de liderazgo al priorizar el volumen y la constancia de la oferta, apoyado en una cadena de suministro altamente desarrollada y eficiente.

Top 5 mayores exportadores de aguacate en el mundo

  • México – 41,9% del total mundial
  • Perú – 13% del mercado global
  • Colombia – producción continua todo el año.
  • Chile – menor volumen, pero foco en productos premium.
  • Kenia – principal competidor fuera de América Latina.
Contexto: La empresa de aguacates que se convirtió en la millonaria fachada para lavar las ganancias del narcotráfico

¿Qué otros países aportan al mercado?

Aunque México mantiene el liderazgo, la competencia en el mercado global del aguacate es cada vez más intensa, con varios países emergentes que buscan aumentar su participación.

Pijao
Los cultivos de aguacate hass son característicos en Pijao, Quindío. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Perú, Colombia y Chile se destacan como los principales competidores latinoamericanos, cada uno con estrategias sólidas. Estos países han madurado sus cadenas de suministro y han enfocado sus esfuerzos en la calidad y la diversificación de destinos, lo que les permite presentarse como alternativas confiables.

Contexto: El pueblo de Casanare que cautiva con su Mirador del Aguacate, un paraíso donde este fruto se convierte en arte culinario

Además de los actores de América Latina, el panorama de exportación ha visto la irrupción de Kenia, que se ha consolidado como un exportador de aguacate de importancia global.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AguacateMéxicoexportación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.