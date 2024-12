Por el contrario, a quienes ven el vaso medio vacío les preocupa el creciente déficit de cuenta corriente; que el crecimiento económico no beneficie por igual a todos los colombianos y que no se realicen las reformas necesarias para que el país avance.

Estos pronósticos se escucharon en el Gran Foro Colombia 2020, realizado por Semana y Dinero con analistas, funcionarios y políticos de diferentes sectores. quienes dieron sus opiniones sobre lo que esperan para el país en eeste año. ¿Cuáles son los cinco principales retos que este selecto grupo identificó para el año que comienza? Aquí les contamos.

1. Crecimiento insuficiente

Diversos pronósticos estiman que este año Colombia crecerá entre 3,4% y 3,6%, un cifra superior al promedio mundial de 2,5% y de América Latina, que estaría en 1,6%.

No obstante, ese mayor crecimiento no es suficiente para enfrentar retos gigantescos como las grandes brechas del país, no solo en términos socioeconómicos, sino también entre las áreas rurales y las urbanas. La premisa es que es necesario generar empleos de calidad para ganar en productividad y competitividad.