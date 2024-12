De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 68,6% de los consultados sostuvo que no tenía en el momento de la encuesta posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos.

Al comparar la situación económica de octubre de 2020 con la presentada hace un año, el 75,3% de las personas manifestó que no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc. Esto significa que, en comparación con un año atrás, las posibilidades para comprar este tipo de productos no ha aumentado.

De otro lado, el 85,2% aseguró que tiene menores posibilidades de adquirir elementos para el hogar como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrónicos, entre otros.

Confianza del Consumidor

En el décimo mes de este año, el indicador de confianza del consumidor calculado por el Dane se ubicó en 34 puntos. Por sexo, el indicador en los hombres fue 34,3 y en las mujeres fue de 33,9.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,8% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges afirmó que la situación económica de su hogar en octubre de 2020 era peor frente a la vivida en ese mismo mes del año anterior, el 29,6% sostuvo que era igual, y el 9% reportó que era mucho peor.

Lea también: Estratos 5 y 6 no tendrán que pagar por vacuna contra coronavirus

“Para el 84% de las personas que hacen parte de la jefatura de hogar en Neiva, la situación económica del hogar en el trimestre agosto– octubre de 2020 era peor o mucho peor en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2019; por su parte, en Tunja, para el 42,9% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges dicha situación era peor o mucho peor, y para el 12,4% era mucho mejor o mejor”, dijo el Dane.

Inquietudes frente al coronavirus

El sondeo realizado por el Dane reveló que el 57,5% de los jefes de hogar consultados dijo que estaba interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 42,5% restante dijo que no estaba interesado en la vacuna.

“Por ciudades, en el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2020 las ciudades de Santa Marta y Quibdó presentaron los porcentajes más altos (81% y 74,9%, respectivamente) de jefes de hogar y cónyuges que estaban interesados en aplicarse la vacuna”, dijo el Dane.

De otro lado, el 52,6% de los consultados en Cali y su área metropolitana dijo que no estaba interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Lea también: Vacuna para covid-19 se aplicará en Colombia en primer semestre de 2021

Según el Dane, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 58,3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges confirmó que en octubre de 2020 su estado de salud era bueno, para el 23,7% era regular y el 15,2% dijo que era muy bueno.

Por otra parte, el 36,5% de los jefes de hogar consultados dijo estar “muy preocupado” de contagiarse por el coronavirus, mientras que el 27,4% dijo que estaba “algo preocupado” por contagiarse.