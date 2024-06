Devolución del IVA: Consulte en este link si es beneficiario de pagos extraordinarios

Prosperidad Social informó que el programa Devolución del IVA comenzará con la entrega del ciclo extraordinario de 2023, que corresponde a los giros no cobrados de los ciclos 4,5 y 6 del año pasado.

Los beneficiarios de este pago podrán acceder a él durante esta última semana de junio. “Los hogares beneficiarios son aquellos a los que se les programaron transferencias en los ciclos 4, 5 y 6 de 2023, que no pudieron cobrar y que no presenten causales o condiciones de no elegibilidad ni retiro, de acuerdo con el último proceso de antifraudes realizado por la entidad”, indicó la entidad en un comunicado.