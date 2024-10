Dueños, trabajadores y proveedores se asociaron en un modelo de empresa que vale la pena replicar

No hay mal que por bien no venga” es el refrán que mejor ilustra la trayectoria de Gremca, una empresa que nació hace 45 años, pero que hace 30 vivió una de sus peores crisis, que a su vez se convirtió en un punto de inflexión y que hoy la ubica entre las más grandes del sector palmero.

Sin embargo, esa misma desesperanza fue la que originó una solución. “En el sindicato se dieron cuenta de que la lucha laboral no tenía sentido si no había empresa; los dueños de las fincas que proveían a la compañía también requerían que siguiera operando y los dueños tenían que buscar una solución para obtener liquidez”, explica Cifuentes.

Ramón Durán Castellar, presidente de Sintraproaceites, recuerda que no fue fácil convencer a las bases del sindicato para que dejaran de ver al patrón como a un enemigo. “Fue una transición dura, pero hubo dos pilares para lograrlo: voluntad de las partes y construcción de confianza. Empezamos a cambiar ese paradigma de que los sindicatos acaban empresas y los patronos acababan sindicatos”, indica y subraya los buenos resultados que han tenido en los últimos 30 años. Aclara que son trabajadores accionistas y no solo accionistas, por eso siguen en pie de lucha y no cree que el suyo sea un sindicato patronalista. Recuerda que eran un sindicato muy beligerante y cuando paraban, detenía a toda la región, pero que ahora, gracias al modelo que han implementado, se dieron cuenta de que no hay necesidad de utilizar medios de represión, pues estos deben estar destinados a las empresas que les incumplen a sus trabajadores, y ese no es el caso de Gremca.