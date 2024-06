Empresarios quieren afianzar lazos familiares con España para lograr una inversión de doble vía

Gobierno, clave para que las cosas sucedan

Otra de las conclusiones a las que llegaron los panelistas, durante el espacio que tuvieron en el Congreso de empresarios de Iberoamérica, convocado por el CEAPI, fue la idea que puso sobre la mesa el Andino Investment Holding, de Perú: “ el empresario no puede ser silencioso . Se ha hecho mucho, pero de manera silenciosa. La responsabilidad que tenemos es la de ser partícipe en el discurso, no político, sino de opinión”.

El panelista afirmó que la sociedad para un empresario es su casa, “si no uno no dice nada en su casa, no está participando en el hogar. Hay que trabajar en ayudar a la gente, está clarísimo, pero hay que ir un paso más allá”.