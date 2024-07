En la energía demandada en junio en Colombia se evidencia el apagón de máquinas en la industria

La demanda de energía en Colombia, durante junio, aumentó, pero no de una manera significativa , solo en 0,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior. No obstante, al revisar por sectores, en la industria manufacturera se refleja la reducción que hay en la producción y que fue evidenciada por el Dane, al mostrar los resultados del ISE (Índice de Seguimiento a la Economía), donde se vio contracción de esta rama de la economía en mayo.

La estadística total

Es así como, en términos de regiones, de las diez que tiene el país, la de mayor consumo de energía fue la Caribe que se llevó el 28,5 % del total, al demandar 1,852.95 GWh. No obstante, en esa zona del territorio nacional la demanda cayó levemente, en parte por los cambios en las temperaturas que traen consigo la lluvias (en abril se incrementaron las precipitaciones). Pero, principalmente, por la contracción en la demanda de energía no regulada, que es la que toca a las empresas.