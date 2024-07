En solo 11 años esta cadena de tiendas logró ubicarse como la tercera más grande del país

Con este ritmo, en 2023 vendió 12,3 billones de pesos, 42,7 % más que un año atrás, convirtiéndose en el tercer jugador más importante del retail alimenticio de Colombia, después del Grupo Éxito y D1. “Nos fue bien en términos de lograr más clientes en nuestras tiendas, pero no nos fue tan bien en términos de resultados. Realmente tuvimos que sacrificar nuestra rentabilidad”, insiste Nuno Sereno, gerente general de Ara, propiedad de la portuguesa Jerónimo Martins.

El objetivo de esta multinacional en Colombia es de largo plazo y eso se evidencia en la expansión de sus puntos de venta: en 2022 abrió 275 tiendas, y en 2023, 200 más. Sin embargo, Sereno admite que su operación local aún no es rentable. La meta es llegar a punto de equilibrio en 2026, dependiendo del ciclo económico, que no ha estado muy favorable ni en Colombia, ni en el mundo.

No obstante, insiste en que su apuesta es por los precios bajos y, por eso, han intentado reflejar lo menos posible en el precio final el incremento de los costos, “claro, hasta un punto que sea sostenible como negocio. Es decir, si el costo de un artículo nos incrementa 20 %, no tenemos forma, como el arroz, que nos subió mucho el año pasado. No está en nuestras manos frenar totalmente la inflación”, explica el gerente de Ara Colombia, quien asumió el cargo en mayo de este año, tras 22 años de experiencia en la compañía.