“Es un error anteponer la transición energética a la seguridad energética”: la dura advertencia de la Contraloría General

Y es que una de las principales conclusiones del análisis es la inexistencia de una política definida y unificada de seguridad energética en el país. “Es evidente que cada subsector energético (gas, eléctrico, petróleo y minería) ha desarrollado sus propias prioridades en cuanto a lo que seguridad energética se refiere. Este tipo de descentralización no debería representar un obstáculo, y, sin embargo, de manera recurrente, se ha convertido en tal . No se aprovechan las experiencias intersectoriales y la debida coordinación que requieren diversas políticas que emanan de los diferentes organismos del Estado es deficiente ”.

“L os procesos de transición energética hacen, paradójicamente, notoria la debilidad del país para reconfigurar su matriz energética de manera tal que se asegure también la confiabilidad y asequibilidad de los diversos energéticos. Las expansiones en energía renovable no convencional, aunque deseables, deben ir unidos a sistemas de respaldo frente a las intermitencias o el tener una matriz altamente renovable (hídrica) implica una debilidad si no se tiene el respaldo en energía térmica en épocas de climatología adversa. Anteponer la transición energética a la seguridad energética es un error que el país no debe permitirse”, dice el estudio.

“Hay además una orden judicial que no deja hacer la línea por contaminación del agua, para lo cual se debería hacer ajustes del trazado y no afectar la gestión de la expansión, reflejando que no hay priorizaciones y que la seguridad energética se está supeditando a preocupaciones ambientales que pueden no tener la relevancia suficiente frente a las necesidades que enfrenta la capital del país y que afectan su seguridad energética”, puntualizó.