La interinidad en la Creg le está saliendo cara al país. Temor por impacto en la inversión

El fenómeno de El Niño puso al país al borde de un racionamiento de energía y, aunque no sucedió, reveló las dificultades de este sector y los riesgos hacia el futuro. A ello se suma la caída en las reservas de gas y el anuncio de Ecopetrol sobre un déficit de este combustible que tendrá Colombia a partir del año entrante.

La Creg debe estar compuesta por seis comisionados expertos , nombrados en propiedad. Pero esas designaciones en su mayoría han sido en encargo, lo que no ha permitido avanzar en la agenda.

Esta situación llegó a los altos tribunales: el Consejo de Estado ratificó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al presidente Gustavo Petro nombrar en propiedad a los comisionados. Pero aún no se surte. Esta semana, tras haber sido declarado nulo el nombramiento de su anterior director, Ómar Prías, por parte del Consejo de Estado, pues no acreditó la experiencia requerida para el cargo, fue designado Antonio Jiménez. No obstante, el anuncio coincidió con la terminación del encargo de varios comisionados.