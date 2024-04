“Ese hombre se está quedando con algo que es tuyo”, el curioso consejo de Mr. Taxes a las mujeres a la hora de pagar 50/50

La gran acogida y popularidad del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, más conocido en las redes sociales como Mr. Taxes, sigue en auge entre los usuarios que no paran de preguntarle cuestiones serias relacionadas con el tema impuestos o aquellas curiosidades en las que él sabe salir avanti como funcionario en esta entidad.

La pregunta en sí fue: “ Mr. Taxes, ¿se tiene o no se tiene que pedir factura electrónica si un hombre me hace pagar 50/50 en una cita? ¿Cómo sería el proceso? Gracias, es para una amiga”.

Reyes de inmediato le contestó y especificar que su sobrenombre correcto es “Mr. Taxes and Customs” porque no solo es el hombre de los impuestos, sino también de lo correspondiente a las aduanas, el director de la DIAN entró en materia con esta situación y le dijo: “amiga, date cuenta”, para que caiga en razón de que el hombre que está intentando conquistarla no le conviene.