Petro califica de “golpe antidemocrático” la inhabilidad de María Corina Machado en Venezuela para ser candidata presidencial

“El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas, previamente. Problema, en Colombia pasa lo mismo ”, dijo Petro

“Los derechos políticos son derechos humanos. Yo, personalmente, tuve ahí una brega jurídica que me ayudó a aprender, en cierta forma, cómo pelear desde el punto de vista judicial, yo no tenía ni idea ”, indicó el jefe de Estado al mencionar que tuvo que acudir ante la CIDH para que se tomaran medidas cautelares, que fueron desconocidas en su momento por el presidente, Juan Manuel Santos, para más tarde el Consejo de Estado decretar medidas cautelares en el marco de la demanda que interpuso Petro contra el Estado.

Pero no se trata de mencionar mi caso, la sentencia Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino lo que hay en el trasfondo, o sea, la necesidad de preservar el derecho político a elegir, ser elegido, a participar en igualdad de condiciones del Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solo al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental”, subrayó el presidente.