Críticas al silencio de Petro tras golpe a la oposición en Venezuela: “¿Por qué no se pronuncia? Porque planea hacer lo mismo”

La opositora venezolana María Corina Machado no pudo inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de Venezuela . Tampoco consiguió hacerlo la ahijada política de Machado, Corina Yoris. Pese a que el régimen de Nicolás Maduro asestó otro golpe a la oposición de su país, el presidente Gustavo Petro sigue guardando silencio sobre ese asalto a la participación democrática .

“¿Por qué Petro no se pronuncia? Porque planea hacer lo mismo. Tenemos que organizarnos para impedirlo . Nuestros oficiales de las fuerzas armadas y de policía deben evitar cualquier cooptación antidemocrática. Todos los empresarios grandes y pequeños deben organizarse desde ya para un paro indefinido en caso que Petro intente permanecer en el poder por cualquier medio antidemocrático”, le cuestionó el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

El exprecandidato a la Presidencia Juan Manuel Galán, lo increpó señalando: “ Presidente Petro, si usted es un demócrata, no puede permanecer en silencio, ni su gobierno tampoco , ante esta ‘crónica de un robo anunciado’. Maduro está urdiendo, de frente, un fraude en las próximas elecciones. ¿O es que ya no somos una democracia? ”.

A su vez, la senadora Angélica Lozano pidió que en Colombia no se vaya a repetir el mismo escenario que ocurre una vez más en Venezuela, de un régimen político que saca de las elecciones a sus contendores. “El presidente Gustavo Petro dice que el sistema electoral venezolano es mejor que el colombiano. No comparto su opinión y ruego que en nuestro país nunca pase lo que hoy en Venezuela: inhabilitan a la candidata y no dejan inscribir a la nueva candidata Corina Yoris”.