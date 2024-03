“No hay explicación jurídica”, Lula rompe contra Nicolás Maduro y deplora la exclusión opositora en las elecciones en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , deploró este jueves, 28 de marzo, en Brasilia, que la principal candidata opositora en Venezuela no pudiera registrarse para participar en las elecciones presidenciales.

“Es grave que la candidata no haya podido registrarse (...) No hay explicación jurídica ni política” de por qué no pudo hacerlo, declaró Lula, que se dijo “sorprendido” con la noticia.