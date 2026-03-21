Con la asistencia de cinco jefes de Estado y advertencias de Lula sobre su futuro, inició la cumbre de la Celac en Bogotá

Este sábado 21 de marzo se realiza en Bogotá la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), un evento en donde la región se reúne para coordinar política exterior, integración regional y cooperación con socios clave, como África. Aunque estaban invitados todos los presidentes de las naciones participantes, solo están presentes cinco: los jefes de Estado de San Vicente y las Granadinas, Burundi, Uruguay, Colombia y Brasil.

Este último, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido en la madrugada del sábado por la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio y es la figura de mayor reconocimiento internacional entre los asistentes, en especial porque recientemente ha hecho declaraciones sobre el estado actual y el futuro de la Celac.

Recibimiento al Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la vicepresidenta Francia Márquez Foto: Vicepresidencia de la República de Colombia

Lula, quien ha señalado participando en todas las cumbres de alto nivel de esta comunidad de estados latinoamericanos desde su regreso al poder en 2023, ha dicho a medios brasileños que “la Celac prácticamente está dejando de existir” si no se protege de injerencias de la extrema derecha y de presiones que buscan romper la cohesión regional.

El mandatario brasileño ha planteado que la región debe consolidarse como una “zona de paz”, y que la CELAC debe ser el foro donde se discutan la integración energética, el cambio climático y la cooperación con África.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), y el canciller brasileño, Mauro Vieira, llegan a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África en Bogotá el 21 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Lula manifestó que con esta visita al país busca reafirmar el liderazgo de Brasil en la integración regional y oponerse a la fragmentación del orden global, usando la Celac como contrapeso a espacios dominados por potencias occidentales.

La cumbre fue inaugurada por la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona. Posteriormente, se realizó una presentación de danza y le siguió un discurso de dos menores, una salvadoreña y un colombiano.

El presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, llega a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África en Bogotá el 21 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

En el evento también está programada la entrega de la presidencia de la Celac, a cargo de Gustavo Petro a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi.

El mandatario colombiano fue presidente pro tempore de la CELAC durante un año: asumió el cargo el 9 de abril de 2025 y lo ejerció hasta marzo de 2026. En ese periodo, según la Cancillería, impulsó temas como interconexión eléctrica, seguridad regional, diálogo con África, China y la Unión Europea, así como la transición energética.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (C), y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin (I), llegan a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África en Bogotá el 21 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Sumado a ello, en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Colombia alcanzó avances “durante su presidencia pro tempore, señalando que se ha avanzado hacia una Celac más articulada, propositiva y enfocada en resultados”.

Previo a la entrega de la presidencia de la Celac, Petro sostuvo una reunión bilateral con Orsi el viernes 20 de marzo. Allí, Uruguay anunció que priorizará el diálogo y la construcción de consensos, además del desarrollo de acciones concretas en áreas como la seguridad alimentaria, la transición energética, la educación, la ciencia, la salud y la integración regional.