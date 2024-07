Esta empresa de telecomunicaciones está lista para su segundo aire y para seguir creciendo

Desde la última subasta de espectro, que se llevó a cabo en diciembre de 2019, el entorno macroeconómico cambió radicalmente. Además de la desaceleración general de la economía, el nuevo contexto está afectando a los operadores de telecomunicaciones. No es un tema exclusivo de Tigo, pero los ha impactado en los últimos cuatro años con las tasas de interés, ya que el costo de su deuda se incrementó más de un 58 %.

En el mercado móvil, la mirada de Blanco pasa por la oferta en el sector de más recursos a un menor precio. “La competencia por el usuario se ha canibalizado: en los últimos cuatro años, el Arpu (ingreso promedio por cliente) ha caído alrededor de un 10 %. Este entorno llega a la industria en un momento crítico: entre 2023 y 2024, los operadores deben renovar el 60 % del espectro con el que operan actualmente, con todas las inversiones y el despliegue que esto conlleva. Sumado a esta situación, la industria de las telecomunicaciones es la única que no ha hecho incrementos superiores a la inflación. De hecho, este sector ha sido deflacionario”.

Hacia las 5G

Tigo tiene la participación del Grupo Millicom y del Grupo EPM, que el año pasado tuvieron diferencias en una capitalización que requería la empresa para mantener el negocio en marcha. EPM no pudo vender su participación debido a que no logró activar una cláusula de la negociación, pues era necesaria una autorización del Concejo de Medellín que no la entregó. Incluso, en su momento, la Alcaldía de Medellín habló de una dilución forzosa de su participación y de una toma hostil por parte de Millicom.