Fitch advierte que la retórica del Gobierno está afectando económicamente al país

SEMANA: No obstante, problemas como los del presupuesto de 2025 no son retórica, son un hecho. ¿Qué tan preocupante considera esta situación?

R.F.: La verdad es que el lado fiscal es algo preocupante. Al inicio de su mandato, el presidente Petro pasó una reforma tributaria con la que envió el mensaje de que quería aumentar los gastos sociales pagándolos con impuestos. Eso fue una buena señal, así como la de que realmente el Gobierno está recortando o congelando gastos para cumplir con la regla fiscal. Pero, al mismo tiempo, hay un déficit fiscal muy alto, de 5,6 por ciento del PIB, y va a ser muy difícil bajarlo el año que viene. También es negativo el anuncio de un mayor recaudo por eficiencia de la Dian; puede que sí aumente, pero no el 1,6 por ciento del PIB que están estimando. Como resultado, es probable que el año que viene se vean forzados a hacer nuevos recortes de gasto en julio, y esos recortes muestran que no hay un buen manejo fiscal, que este no es transparente ni normal.

R.F.: No, porque desde la pandemia nosotros ya hemos bajado la calificación de Colombia dos veces. El país perdió el grado de inversión, en parte, por una menor credibilidad fiscal. De todas maneras, incumplir la regla no es una buena señal. El problema sería a futuro, pues ese incumplimiento podría aumentar el ya alto déficit fiscal de Colombia, incrementado la deuda en términos de PIB, y, si no hay un ajuste, en algún momento va a impactar la calificación, pero claramente no sería en el corto plazo.