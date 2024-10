Hay riesgo de que aumente el número de adultos mayores que necesitarán subsidios: esto dijo Jaime Dussan, presidente de Colpensiones

Así lo expresó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, durante el foro pensional que fue convocado por Asofondos, gremio de las AFP. “Esa preocupación es grande, porque, si no se aprueba la reforma laboral y no hay estabilidad en el empleo colombiano, y, por consiguiente, no hay cotizaciones, el riesgo es que aumente el número de colombianos que no pueden pensionarse y van por el bono pensional (en referencia a la transferencia monetaria, que es de $225.000 bajo el gobierno Petro)”, manifestó. En tal escenario, aseguró, se podría pasar de los 3 millones de adultos mayores que hoy requieren el subsidio, a 5 millones (cifra estimada por Dussan).