Gerente de EPM responde al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo que Afinia no tendría capacidad de prestar el servicio

La tensión alrededor de las empresas de energía que prestan servicio en los departamentos de la región Caribe sigue en aumento. Luego de la decisión de intervención de Air-e, dedicada a la distribución del servicio en los departamentos de Atlántico, la Guajira y Magdalena, los rifirrafes no se han hecho esperar.

Este viernes 13 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos dio a conocer el riesgo de un posible saboteo a la operación de la intervenida Air-e, para que deje sin el servicio a sus usuarios. Mientras tanto, en el Congreso de Confecámaras, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hablaba de la situación de las empresas y, en el caso de Afinia, que es una especie de ‘hermana gemela’ de Air-e pues surgieron para reemplazar a Electricaribe, dijo que no tendría la capacidad de prestar el servicio.

No obstante, agrega el gerente de EPM, “si bien entendemos que el gobierno viene trabajando en una serie de alternativavas, lamentablemente hasta hoy, las propuestas hechas por el Grupo EPM, encaminadas a solventar la situaciñon de caja y a la vez, disminuir la tarifa a los usuarios, no se han logrado materializar”.

En ese sentido, el gerente de EPM puso sobre el tapete que parte de las circunstancias que viven estas compañías, tiene que ver con tres puntos en especial: “el no giro oportuno por parte del gobierno, de los subsidios; la no materialización del anuncio por parte del presidente Gustavo Petro, según el cual, la nación asumiría los saldos de la opción tarifaria que adeudan los usuarios, y el no pago de las facturas del servicio por parte de las entidades oficiales”.