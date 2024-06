Gobierno advierte que Colombia podría entrar en ‘default’ si el Congreso no aprueba cupo de endeudamiento

El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, advirtió este martes que Colombia podría entrar en default, es decir incumplir los pagos con el mercado, si el Congreso de la República no aprueba el cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares. El funcionario indicó que de no aprobarse esto, en septiembre el país no podría efectuar el pago de la deuda externa.