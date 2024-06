¿Cuáles son los principales déficits de América Latina? El crecimiento, la confianza y la esperanza, las preocupaciones de la CAF

Agregó que una de las llaves para activar con las universidades en Colombia es el tema de la pertinencia en la formación técnico-profesional. “Casi el 30% de los jóvenes que se gradúan en Colombia no encuentran trabajo. Es decir, si no hubieran ido a la universidad, hubieran hecho un mejor negocio. No se hubieran gastado 5 años de su vida, ni se hubieran endeudado sus padres, porque al final de la universidad no encuentran trabajo. Hay un problema de pertinencia que tenemos que corregir en el mercado”, agrega Díaz-Granados.