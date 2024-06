Grupo Gilinski quintuplicará la inversión en la Fundación Nutresa para apalancar programa sociales. Esta es la hoja de ruta

Muchos se preguntan la razón por la cual al empresariado colombiano no se le nota tanto su participación en lo social.

La educación de la juventud es pilar para la empresa

Gilinski manifestó que, para dar una idea, en el caso de la educación, a través de la fundación, se otorgaron becas en Medellín para la Universidad de Eafit, de manera que los estudiantes de bajos recursos que no tienen la oportunidad de acceder a la educación superior lo puedan lograr.

“Van a ser más de 200 personas al año que van a tener esta nueva oportunidad a partir de este año. Yo creo que ese es un signo de confianza en el país que nos lleva a reinvertir. No solamente en las empresas, sino en la generación de nuevas ideas, en la generación de nuevos trabajos”, aseguró Gilinski.

¿Qué es el CEAPI?

Los Gilinski llegaron a Colombia hace ya 100 años

Pese a los mitos que existen alrededor de las empresas familiares, cuya vida en el escenario se estima que no pasa de la cuarta generación, en este caso ha ocurrido lo contrario . A medida que se pasa el legado de una generación a otra, surgen nuevas posibilidades de crecimiento.

Destacó el talento humano

En sus intervenciones, Gilinski ha destacado el talento humano colombiano como “espectacular”. Destacó así el caso de Lulo Bank, el banco digital del conglomerado, del cual dijo: “No me cabe la menor duda de que ese banco digital, que hoy tiene cerca de medio millón de clientes, va a ser un banco que va a tener millones de clientes en un futuro no muy lejano. No solamente en Colombia, sino en la región”, dijo.