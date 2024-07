‘Hay que superar el lenguaje camorrista y dejar atrás los trabalenguas constitucionales para desatrasar la reactivación económica’

La reactivación de la economía no es solo cuestión de poner plata, manifestó el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, en el espacio abierto que inició el Consejo Gremial , gremio de gremios, para recoger ideas que permitan cambiar el rumbo del crecimiento económico.

Restrepo fue uno de los que habló duro, manifestando que sin el sector privado, que es el que pone el 80 % en la economía, no habrá reactivación, la cual, de por si, ya está demorada: “ lleva un año patinando, un año gagueando”.

Recordó que el 20 % que resta es puesto por el sector público, lo que es importante, pero no logra soportar la necesidad que hay para poner a andar la reactivación.

De igual manera, Restrepo dijo que se necesita dejar atrás los trabalenguas constitucionales, lo que mencionó en relación con los anuncios de Constituyentes y Fast Track , algo que seguramente no se hará, pero si causa daño.

Precipitación con los anuncios

Un dejo de improvisación es el que queda flotando, a juicio de Restrepo, con muchos de los mensajes, los cuales, estarían evidenciando que se se hacen anuncios precipitados. En ese contexto, mencionó la reforma tributaria, que se plantea en medio de una necesidad de mayores ingresos, pero el trámite que debe surtir no permitirá obtenerlos sino en un par de años, mientras que la reactivación está atrasada y ya no quedan sino dos años de la actual administración.

No es cuestión de dinero...

Recuperar credibilidad es lo clave, según enfatizó Restrepo, quien además dijo que sus mensajes no implican que no se lograría la reactivación. Por el contrario, las reflexiones son precisamente para evitar que no se logre.