A Anif le preocupa la propuesta de las inversiones forzosas para la reactivación: “terminan haciendo más mal que bien”

Tras hacer un recorrido por la historia de las inversiones forzosas en el país, Anif señala que la evidencia es clara en mostrar que no solo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del margen de intermediación.

Califica a las garantías como “un instrumento bastante útil en una coyuntura como la actual, pues no requieren recursos públicos de inmediato y en muchos casos logran impulsar proyectos rentables, que no ocurren por alguna fricción financiera, que al final no requieren que se ejecute la garantía y por ende no generan presión fiscal”.