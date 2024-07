MinHacienda, en entrevista con SEMANA, destapa cartas con impuestos, reactivación y habla de contrapropuesta con inversión forzosa

SEMANA: ¿Cómo entraría la inversión forzosa para la banca -que no fue bien recibida por el sector financiero- a ser parte de la reactivación?

El error de Ocampo

SEMANA: ¿Qué opina de la afirmación de su antecesor, José Antonio Ocampo, de que la reforma tributaria es inviable si no hay claridad sobre cómo compensarán los recursos que dejarían de entrar si bajan la tarifa de renta de las empresas?

R.B. : Estamos diseñando medidas que contribuyan a cerrar el presupuesto de 2025, pero que también generen estímulos a la reactivación. Una manera es volver a construir la senda de reducción de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, pues dejarla fija fue un error de los exministros Restrepo (José Manuel) y Ocampo (José Antonio). Este último habría podido bajarlas, porque estaba en el programa de gobierno, pero no lo hizo y ahora hay que corregirlo.

¿Tocarán a las personas naturales?

SEMANA: ¿Cómo le parece la idea (del Observatorio de la Javeriana) de poner una sobretasa a las grandes empresas para subir el recaudo y no asfixiar a las mipymes?

R.B.: Estamos diseñando un paquete de medidas y la que menciona no es una mala alternativa.

SEMANA. A la voz de una reforma tributaria, todos quieren agregar algo. Acopi, por ejemplo, gremio de pequeñas empresas, dice que el régimen simple, tiene efectos negativos porque los impuestos recaen sobre ingresos y no sobre utilidadades . ¿Tocarían ese tema?

SEMANA: Pero todas esas medidas podrían terminar siendo un paquete grande, y el Gobierno había dicho que no haría más reformas tributarias.

R.B.: Sí, efectivamente, la expectativa era no volver a hacer nada con este tema, pero la situación del país en materia de endeudamiento es muy complicada. Terminamos muy apretados con lo que hay que pagar de deuda. Eso fue generado con el endeudamiento durante la pandemia.

R.B. : Nada de esa deuda fue para invertir, todo fue para cubrir gasto. Es la peor decisión que uno puede tomar con una deuda, porque no genera ingresos adicionales para pagarla.

La Dian y el descuadre de ingresos

SEMANA. Con una inflación que no ha bajado más en dos meses, que se ha mantenido estable, ¿usted seguiría en la junta directiva del Banco de la República abogando porque bajen 100 puntos de tasa de interés?

porque el año pasado la inflación de junio fue 0.30 y no hubo ajuste de gasolina entonces el reto era quedar por debajo de 0.30 eso fue lo que no se logró quedó en 0.32 y por eso pasamos de 7.16 a 7.18

pero de aquí en adelante el reto es más manejable porque las inflaciones de julio, agosto y septiembre del año pasado fueron altas altas, por encima de 0.50 porque en esos tres meses hubo ajuste de gasolina volverá a ser retador en octubre donde la inflación del año pasado fue 0,25 y no hubo ajuste de gasolina entonces frente al año pasado creemos que en los próximos tres meses vamos a seguir en la tasa en el descenso de la inflación y podríamos apuntar a llegar hacia el 5% al final del año, descontando octubre, que será retador porque difícilmente podríamos tener una tasa por debajo de 0,25 para ese mes pero en los otros meses seguramente sí vamos a estar por debajo de lo que teníamos el año pasado.

SEMANA. Ya hay conductores de vehículos que reclaman porque subió la gasolina y no el diésel, que además del transporte de carga, lo usan vehículos de alta gama de gente con capacidad de pago . ¿temen un rebrote de inflación al hacer las alzas?.

R.B.: ese es uno de los temas para examinar, pero hay que hacerlo (subir el precio del diésel). Estamos conversando con los gremios de transporte de carga pero dejando cifras y condiciones muy claras. Ellos hablan de que todo el parque de transporte mueve alimentos y ya demostramos que no es así. El transporte de alimentos apenas corresponde al 13 % del transporte de carga y los vehículos recorren distancias más cortas, con una particularidad: se hace en camiones de menos de 10 toneladas, no en tractomulas. Además, tiene un parque automotor que creció sin corresponder con las necesidades reales, entonces, hay sobredimensionamiento del transporte y ese sobredimensionamiento conduce a que no tenga la carga suficiente.