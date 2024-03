“Hoy día estamos como un avión en vuelo sin piloto”, dicen los generadores térmicos sobre la ausencia de nombramientos en la CREG

En adición, el Regulador estableció una norma asociada al Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento con el que las autoridades energéticas establecen señales de administración de los recursos de generación a partir del monitoreo de variables asociadas al nivel de embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en particular, lo correspondiente al nivel diario mínimo del embalse útil necesario para atenuar riesgos de suministro de la energía en verano, a través del indicador Senda de Referencia de Embalse

En la actualidad, el nivel de embalse es del 37,67% frente a una senda de referencia del 32%, lo cual muestra condiciones normales desde aportes hídricos , el sistema mantiene un “gap” de aproximadamente 6 puntos porcentuales respecto al estimado de máximo nivel de riesgo del recurso hídrico. Sin embargo, el operador del sistema ha mencionado públicamente que operar el sistema por debajo del 17% es muy difícil y todos sus modelos apuntan a no llegar a niveles inferiores.

A.C.: El embalse ha bajado entre 0,4 % y 0,6 %, no obstante, desde esta semana estamos observando un aumento en el nivel de aportes, tenemos hoy en día aportes superiores al 56 % frente a valores de 44 % de inicios de mes, con lo que esperamos que el embalse no tenga en los próximos días una disminución acelerada del volumen útil.

A.C.: Las agencias internacionales están mostrando una transición de El Niño a la Niña durante el segundo semestre de 2024, con lo cual, si se mantienen las condiciones esperadas, frente a la coyuntura de El Niño, no se apreciarían mayores riesgos desde la óptica de balance energético, lo cual, coincide con los análisis de XM.

A.C.: Al 2027 hay una expectativa de entrada de proyectos renovables no convencionales, más de 3.000 MW actualmente en construcción en adición a los más de 4.441 MW solares asignados en la subasta del Cargo por Confiabilidad. Esperamos se asegure la entrada de estos proyectos desde la perspectiva de diversificación de la matriz de generación, con lo cual, se evidencia la importancia de garantizar la expansión de las redes.

A.C.: El Gobierno nacional deberá analizar el balance energético de largo plazo con el fin de incorporar escenarios adicionales de expansión que permitan asegurar las necesidades de energía firme en el sistema, a fin de poder cubrir la demanda frente a escenarios creciente del consumo de electricidad a partir de 2027. Es decir que de no agregar nueva energía firme al sistema estaríamos em riesgo de suministro para este año.

Carboneros le responden a Petro sobre reemplazo de termoeléctricas. "Tenemos que ser realistas y no meter a Colombia en un apagón"

Evidenciamos un faltante en energía firme del orden de los 4.000 a 5.000 GWh-año, que equivalen aproximadamente a 2.000 MW de capacidad adicional que el país requiere desde el punto de vista de abastecimiento de largo plazo , esto significa que si la demanda sigue creciendo como lo ha venido haciendo, de forma superior al 5% no tendríamos como abastecer a los usuarios del país.

A.C.: Es fundamental que haya nombramiento de los expertos en la CREG en el marco de la institucionalidad desde la perspectiva de la independencia del Regulador. Hoy en día estamos como un avión en vuelo sin piloto. Este sector depende de la fortaleza de sus instituciones, es decir, las inversiones se realizan porque hay confianza en el esquema regulatorio, acá no hay concesiones ni contratos con el estado.

'Sin la CREG no habrá solución a crisis del sector energético': Efraín Cepeda se suma a los reclamos por falta de solución a tarifas en el Caribe

A.C.: No hay avance de la agenda regulatoria, es decir que las decisiones no se tomas, las inversiones no se realizan y la incertidumbre es muy grande.