Humo blanco en conflicto entre empleados y el Ministerio del Trabajo. Hay acuerdo para levantar la huelga

“Se pagarán los salarios por compensación de los tiempos del servicio no laborado”, dijo el viceministro Iván Jaramillo. Además, se entregarán las sedes del ministerio el 8 de julio por parte de las organizaciones sindicales y se retomarán actividades , de manera que la ciudadanía vuelva a tener los servicios que presta esa entidad”, agregó.

¿Qué dicen los sindicatos?

La líder sindical aseguró que luego de estar sentados alrededor de la mesa de negociación, en 4 reuniones, es clave ceder de parte y parte. No obstante, “en la medida en que no se dé el cumplimiento previsto, el levantamiento no se haría en la fecha prevista”, mencionó.