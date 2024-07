La Dian ya sabe los pagos que recibió cada colombiano en 2023. Consulte información exógena y evite olvidos en declaración de renta

Más ordenada y cada vez más desagregada. Así está ya disponible en la página de la Dian, la llamada información exógena, un insumo importante, que se ha vuelto de consulta obligatoria por parte de contribuyentes o de los contadores que presentarán las declaraciones de renta como personas naturales, a partir del 12 de agosto de 2024.

Ese insumo es determinante, no solo para la Dian, sino para el ciudadano. En el caso del uso que hace la entidad, de la información exógena, se trata de un instrumento para la fiscalización, pues contiene todas las transacciones que se realizaron durante el año gravable, y que alguna empresa (están obligadas a hacerlo) reportó a la Dian. En otras palabras, la Dian sabe todo de usted con la ayuda de terceros.

Por esa razón, al momento de presentar la declaración de renta, el ciudadano no debe pasar por alto la revisión de la información exógena, pues no falta el que olvidó que en algún momento del año le hicieron un pago y no lo reportó. Ese ‘olvido’, por supuesto, puede llegar a ser motivo de sanción.

Para la declaración sugerida

La información exógena también es el insumo principal para que la Dian pueda elaborar la llamada declaración de renta sugerida, que luego le envía al contribuyente, como un predocumento del formulario con el cual se cumple la obligación tributaria. Alrededor de la declaración de renta sugerida, la persona podrá decidir si acepta o no el contenido de la misma.

En la información exógena hay unos 60 componentes, por ejemplo: consignaciones en la cuenta bancaria, gastos con la tarjeta de crédito, cuentas por cobrar, CDT e intereses, donaciones, salarios, viáticos, bonificaciones, cesantías, arrendamientos, entre otros. Las empresas son las obligadas a presentar la información exógena, pero el contribuyente puede ratificarla o negarla.

La estrategia es que desde la Dian se haga un cruce de datos, tras lo cual, cada persona natural va teniendo en la entidad recaudadora, una especie de ‘retrato hablado’ que dice de su manejo financiero en el año inmediatamente anterior al de la presentación de la declaración de renta.

¿Qué pasa si hay inconsistencia?

Para muchos contadores, aunque la información exógena ha avanzado y es de suma importancia a la hora de hacer la declaración de renta, aún hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, año a año, algunos contribuyentes, cuando abren la información exógena a su nombre, pueden encontrarse con inconsistencias: “esta plata que reportó la empresa X, no me la dieron a mí’.

En tal caso, se requiere solicitar a esas compañías que reportaron la información, que de la misma manera corrijan los números. El declarante de renta como persona natural podrá poner los números correctos y luego reportarlos a la Dian. En caso de que la entidad recaudadora sea la que haga el requerimiento, las pruebas de la veracidad de la información presentada serán determinantes.

En todo caso, con el tema de los impuestos de las personas naturales el contribuyente es el que decide. Utilizar o no la herramienta de la información exógena, para tener la certeza de que lo que anotará en el formulario de declaración de renta, y posterior pago del impuesto(si le corresponde algún pago), sea lo que es se convierte en una opción útil. “Si la información reportada por terceros presenta inconsistencias tales como, registros duplicados, no tuvo transacciones con el que lo reporta o los valores que informan a su nombre no son los correctos, entre otros; debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministró la información para que realice las modificaciones a que haya luga”, recomienda la Dian.