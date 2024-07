La selección Colombia, el plato fuerte del menú de los restaurantes. Para el domingo esperan que sus ventas crezcan 15%

G.G.: Desafortunadamente no hay elementos que nos permitan ser optimistas en cuanto a que mejore la situación. Llevamos meses escuchando expertos que dicen que no nos preocupemos, que la inflación va a ceder, pero en el caso de la gastronomía no vemos que ceda. Los servicios públicos siguen aumentando sin compasión, especialmente la energía eléctrica. Hemos dicho que, en el caso específico de la Costa Atlántica, hoy es más caro el recibo de la energía que el pago por arriendo del local comercial. Los arrendamientos siguen subiendo y los alimentos no ceden en sus precios.