La respuesta en las redes fue rápida. El video se propagó como pólvora. Unos opinaban a favor y otros en contra de lo expresado por la locutora. Poco a poco fueron saliendo a relucir detalles de Lina Arango, como su profesión de comunicadora social, provedora de servicios de locución para varias empresas, entre ellas el Banco de Colombia, que de inmediato salió a aclarar que las opiniones expresadas por sus proveedores son personales y no comprometen a la entidad.

He aquí el debate.

No obstante, en los sucesos ocurridos alrededor del video divulgado por Lina Arango también están involucrados otros derechos fundamentales, como los consagrados en los artículos 15 y 21 de la misma Carta, en los que se establecen derechos —también fundamentales— como la intimidad, el buen nombre y la honra, que no pueden ser violados por un mal uso de la libertad de expresión ni por el derecho a la información.

Algunos clientes de ese banco también se expresaron en redes, sumándose a los que pedían que Lina Arango no continuara como la voz de los canales de atención del banco.

Varias aristas entran en juego en el episodio de la divulgación del video con una opinión personal. Una fuente judicial, que pidió reserva de su identidad, señala que hay que diferenciar entre la posición de una persona pública con la de un ciudadano particular.

Según señaló el experto, la Corte Constitucional siempre ha conceptuado que los personajes públicos están más expuestos al escrutinio —no quiere decir al escarnio—. Para ellos, la carga es más soportable, puesto que tomaron la decisión de estar en la palestra pública, lo que, de alguna manera, los vuelve como una suerte de ‘pieza‘ dentro de una jaula de cristal. En cambio, el particular que ejerce su libertad de expresión tiene una carga distinta, menos soportable, efecto que, probablemente, no se mide cuando se toma la decisión de volver público un pensamiento.

En otras palabras, los personajes públicos están ‘curtidos‘, mientras que los particulares no, lo que, en todo caso —señala la fuente— debe ser tenido en cuenta en el debate alrededor de este caso.

De parte y parte

Al decir del experto, Lina Arango emitió una posición política en su comentario. En ese caso, estaría amparada, además, por el artículo 13 de la Constitución, en el que se habla de que nadie puede ser discriminado por razones de opinión políitica o filosófica.

Sin embargo, esos argumentos constitucionales tampoco le otorgan a la dueña del video la libertad de pasar por encima de los derechos ajenos.

En tal caso, el constitucionalista Hernández y los demás juristas consultados por SEMANA, sacan la carta del sabio Salomón, el artículo 95 de la Constitución, que señala el punto de equilibrio que debe primar en los derechos, y es que el ejercicio de los derechos y las libertades constitucionales implica responsabilidades.

Los expertos enfatizan en que el primer deber de toda persona es "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios".

El exmagistrado Hernández advierte que, en el conflicto que se presenta cuando los derechos se enfrentan, caben acciones penales y la acción de tutela, pero, desde luego, “no siempre prosperan porque no cualquier palabra, calificativo o discrepancia da lugar a proceso judicial”.

¿Pueden dejar de contratarla?

La respuesta de uno de los abogados consultados está sustentada en el Código Sustantivo del Trabajo. Un empleador no puede censurar, pero eso no quita que haya cabida a respuestas posteriores. Entre las causas para dar por terminado un contrato laboral, que podrían semejar situaciones a esta, es la participación en acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. En consecuencia, el jurista se muestra en desacuerdo con despidos o decisiones de no contratación, en casos en los que la persona actúa en su vida privada, sin que esto interfiera con la actividad laboral que realiza.