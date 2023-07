Los telepeajes ya están en marcha, pero su uso aún es bajo. Estas son las razones

La primera razón para su mayor preponderancia de este año tiene que ver con la decisión del Gobierno de no incrementar las tarifas, con el fin de ayudar a combatir la alta inflación . Sin embargo, esto fue una equivocación, pues no solo es una medida que puede provocar demandas de los concesionarios viales, sino que puede poner en riesgo la financiación de los proyectos de infraestructura de transporte del país.

No obstante, el carril exclusivo no es una exigencia y por eso pocos peajes lo tienen, la mayoría cuenta con un carril mixto para pago en efectivo y electrónico.

El necesario Wifi

Jorge Camacho, CEO y cofundador de GoPass, otro intermediario de peajes electrónicos, cree que las demoras de los concesionarios que no se han habilitado no se deben a un tema de costos, pues la inversión que hagan en su infraestructura se compensa con una operación más eficiente del tráfico que pasa por sus casetas. Piensa que la traba puede estar en factores como el acceso a fibra óptica o la disponibilidad de internet, dado que este servicio no funciona igual en todo el país.