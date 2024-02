“Me parece un insulto”, contundente respuesta del exministro José Antonio Ocampo a las acusaciones del minSalud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la gestión del presupuesto

SEMANA: El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo acusaciones en torno a su gestión como ministro de Hacienda en términos de recursos para el sector y en otras decisiones. ¿Cómo quedó el sector Salud en el presupuesto que usted manejó?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Es absolutamente claro que tuve que ver con el presupuesto del año pasado, o sea, del 2023, no del 2024. En el caso del presupuesto del 2023, el sector de la salud quedó con un crecimiento del 28 %, como lo dijo el propio ministro. Por lo tanto, los recursos fueron abundantes e, incluso, con ellos se pudieron pagar varios costos a fines del año para terminar el acuerdo de punto final que se había adoptado durante la pandemia, el pago de las pruebas COVID, los ajustes del presupuesto máximo del 2022 y, además, se dieron otros 2 billones de pesos para otros propósitos.

O sea que los recursos fueron claramente abundantes para el sector. Por lo tanto, acusarme a mí de haber sido imprudente con los recursos de la salud, pues es totalmente equivocado. Incluso, debo decirlo, me parece un franco insulto, porque no tengo nada que ver con esa visión. Con un aumento del 28% del presupuesto, claramente no hubo recursos insuficientes para la salud.

SEMANA: Frente al tema de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) en lo que el ministro de Salud dice que usted designó, sin el consentimiento del Presidente, 18 billones de pesos para sanear el hueco fiscal que había bajado el Gobierno de Duque, ¿usted qué le responde a eso?

J.A.O.: Por supuesto que una parte de ese problema vino del gobierno pasado por no haber ajustado los precios de la gasolina y, por lo tanto, parte del déficit fue enorme. Pero el presidente tuvo siempre conocimiento de cuánto era el faltante, él estaba siempre perfectamente informado del déficit del Fepc y, por eso, él mismo determinó que se comenzara a ajustar el precio de la gasolina en octubre del 2022. Incluso que el del ACPM comenzara en julio de 2023, que no se hizo.

Él era absolutamente consciente que el déficit del Fepc había que pagarlo. O sea, eso nunca ha estado en duda. La única vez en que me planteó un tema sobre eso fue ya casi al final de mi periodo en el gobierno, en que me dijo que no aceptaba que fuera un cruce de cuentas con las utilidades de Ecopetrol. Ecopetrol, antes de eso, pagaba las utilidades al Gobierno y el Gobierno le pagaba el déficit del Fepc. Pero obviamente sin pagar el déficit del Fepc a Ecopetrol, esta empresa hubiera tenido un déficit enorme. Por ese motivo, nosotros en algún momento propusimos que fuera un cruce de cuentas. Él no aceptó eso, pero se hizo como lo hizo ya el ministro Bonilla, con el método anterior. O sea, el gobierno nacional recibió las utilidades de Ecopetrol y el gobierno le pagó el déficit del Fepc a Ecopetrol. Pero, obviamente, el déficit del Fepc tenía que ser pagado. Y eso creo que era absolutamente claro todo el tiempo para el Presidente de la República.

El exministro José Antonio Ocampo señaló que el presidente Gustavo Petro siempre estuvo informado del faltante del Fepc. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA / GETTY IMAGES

SEMANA: ¿Qué debe hacer entonces ahora el Gobierno con el tema del incremento del diésel que no ha arrancado?

J.A.O.: Básicamente, el déficit del Fepc continúa por ese lado. Obviamente, ya en la gasolina el ministro Bonilla ha dicho que va a hacer un poco más de ajuste con lo cual se reduce un poco el déficit del Fepc. Pero el asociado al ACPM continúa.

SEMANA: El ministro Jaramillo también mencionó que usted fue el responsable de que se desfinanciara la construcción de universidades…

J.A.O.: Nunca estuvimos en desacuerdo con la propuesta de construir universidades. Personalmente tengo algunas dudas sobre algunas de esas propuestas porque siendo profesor universitario las sedes de las universidades deben ser donde hay profesores universitarios que quieran vivir allá. Mi pregunta es si en las 50 sedes que quiere construir el presidente va a haber profesores que quieran vivir allá. Estuve en el Consejo Superior de la Universidad Nacional y allí se han visto problemas. Por ejemplo, las sedes en Arauca o en Tumaco tienen serios problemas porque no hay profesores que quieran ser profesores allá permanentemente. Es un tema en el que habrá que preguntarse dónde es sensato construir sedes universitarias para garantizar que haya profesores universitarios que quieran vivir en esos municipios.

SEMANA: ¿Tuvo responsabilidad en la baja ejecución presupuestal?

J.A.O.: No tengo ninguna responsabilidad en esa materia. Eso fue un resultado de la mala gestión de algunos ministerios y agencias del Gobierno, pero no tengo nada que ver con ese tema, además porque la ejecución del año pasado, que fue la más baja, fue en gran medida de un periodo en el que no era ministro de Hacienda.

SEMANA: ¿Es necesaria una tributaria para afrontar la reforma a la salud, como lo dijo el ministro Jaramillo?

J.A.O.: Ya el ministro de Hacienda le respondió que estaba divagando…

SEMANA: Precisamente uno de los temas por estos días más controvertidos es la discusión sobre el presupuesto nacional. Y el gobierno ha planteado unas partidas globales que para algunos podría afectar recursos en áreas claves como infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y cómo funciona ese decreto de liquidación del presupuesto?

J.A.O.: El decreto de liquidación del presupuesto tiene que ser consistente con la ley de presupuesto del Congreso de la República. Entonces, esta vez, hasta donde yo entiendo, no hubo esa coincidencia y ese es el origen del debate que está ahora. Entonces, lo que hay que hacer es un decreto que tenga en cuenta lo que se aprobó en el Congreso de la República. Y eso implica, sin duda alguna, unas partidas para vigencias futuras de vías que ya se han realizado por parte de empresarios privados y, por otra parte, para obras que ya estaban comprometidas, como el Metro de Bogotá.

SEMANA: ¿Comparte la posición del exministro Juan Camilo Restrepo de que sería manejar el presupuesto como una tienda de barrio?

J.A.O.: La terminología se la dejo en manos del señor exministro Restrepo.

SEMANA: Cuando usted fue ministro de Hacienda, ¿se consideró esta posibilidad de que ese decreto de liquidación no cuadrara con lo que se había aprobado en el Congreso? ¿Cómo lo hizo usted en ese momento?

J.A.O.: Nunca tuve problemas con el año en que me tocó hacerlo, que fue el año 2023.

SEMANA: Sobre el decreto de liquidación de presupuesto, algunos analistas estiman que fue un yerro a propósito para que el presidente pueda disponer de recursos cuando no lo dejen hacer las obras que prometió. Si es así, ¿eso se justificaría?

J.A.O.: Nuevamente, quien determina cuáles son las obras a ejecutar es el Congreso de la República. El Gobierno propone, el Congreso dispone.

"Quien determina cuáles son las obras a ejecutar es el Congreso de la República. El Gobierno propone, el Congreso dispone", dijo el exministro Ocampo frente a la polémica por el manejo actual del presupuesto. | Foto: GUILLERMO TORRES

SEMANA: Arranca esta semana la discusión de las reformas de la salud, la pensional y la laboral, de nuevo en el Congreso. Quisiera conocer brevemente su opinión de cada una de ellas. Arranquemos por la salud.

J.A.O.: Hice todo un análisis detallado de la reforma de la salud. Creo que requiere acuerdos. El proyecto actual tiene muchas deficiencias y todavía hay que llegar a acuerdos. Acuerdos sobre la responsabilidad de las agencias y las gestoras, que sería el nuevo nombre de las EPS, el papel de la Adres, cuándo puede asumir la cantidad de funciones que va a regular, son algunos de los temas a discutir.

SEMANA: Sobre la pensional, ¿cuál es su posición?

J.A.O.: La ley de pensiones es una ley que tiene menos problemas. Ahí los problemas básicos, como también lo he dicho, son, en primer lugar, garantizar la solidez de esa agencia de ahorro con los recursos adicionales que va a recibir Colpensiones. Y que tiene que ser manejado, propongo yo, por el Ministerio de Hacienda, y que además pueda ejecutar a través de fondos privados, básicamente porque ese fondo de ahorro va a reemplazar mecanismos de ahorro que estaban haciendo los fondos de pensiones y que habían ayudado a dinamizar el mercado de capitales. Entonces, ese nuevo fondo de ahorro tiene que contribuir igualmente a dinamizar el mercado de capitales.

Y el otro es cuál es el umbral entre los que tienen que cotizar obligatoriamente, que debe reducirse de tres salarios mínimos a uno y medio o máximo dos. Por otra parte, el régimen de transición para quienes estarán sujetos al nuevo régimen debe mantenerse en 1.000 semanas, como propuso el Gobierno, y no reducirlo a 750 semanas. La reforma pensional es una reforma que sí debe ser aprobada, la reforma de la salud como está ahora no debe ser aprobada.

SEMANA: ¿Usted está de acuerdo con que en la reforma pensional se toque el tema del incremento en la edad?

J.A.O.: Pues no en esta etapa, creo que no es el debate en este momento, pero como lo he dicho yo, la edad de jubilación habrá que ajustarla más temprano que tarde. Hay un artículo en el proyecto de ley que establece que cada cuatro años habrá que discutir ese tema para determinar la sostenibilidad del sistema y sin duda alguna en la primera ronda tendrán que aumentar la edad de jubilación.

Para el exministro José Antonio Ocampo este no es el momento para ajustar la edad de jubiliación, "pero habrá que hacerlo más temprano que tarde", dijo. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Y en el tema de la reforma laboral?

J.A.O.: No he estado muy al tanto de la reforma laboral, pero entiendo que los beneficios individuales posiblemente deben ser aprobados, los beneficios colectivos no. Eso es lo que yo entiendo que es como un acuerdo entre varios sectores.

SEMANA: Se ha planteado una nueva reforma tributaria, para ajustar el tema corporativo frente a las personas naturales. En la reforma tributaria pasada se dejó permanente la tarifa de impuesto de renta a las empresas. ¿Qué motivó a hacerlo en ese momento y qué opina de revertir esa medida ahora con la reforma planteada?