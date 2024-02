José Antonio Ocampo le habla claro al minSalud por acusarlo de la mala gestión del presupuesto actual

El actual jefe de la cartera sanitaria aseguró: “Hemos hecho un esfuerzo grande. Ahí está el presupuesto. Pasar del año pasado donde fue del 28 % más, este año estamos en el 18 %. Las finanzas no fueron, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron, pero más grave todavía, que el ministro Ocampo pagó $18 billones para pagar la gasolina , el hueco que dejó el anterior Gobierno de $36 billones y se gastaron $18 billones sin que el presidente supiera”.

“Sí, la situación financiera no es buena. Pero nadie quiere contribuir a que sea mejor. Porque ¿de dónde salen los recursos?, son de los impuestos que pagamos. Me atreví a decir entonces, si hay falta de recursos, ¿por qué no nos sentamos todos y hacemos una reforma para la salud?, porque ya la hicimos para salvaguardar los bancos”, añadió.