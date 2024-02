Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, acepta que Gobierno tuvo mala gestión del presupuesto, se “gastaron $18 billones sin que el presidente supiera”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una aguda autocrítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro y reconoció que no se gestionó de buena manera el Presupuesto General de la Nación. El pronunciamiento del jefe de la cartera se da después de que se conocieran inconsistencias que habría con relación a este tema.

El ministro reconoció que el presupuesto no se manejó de la mejor manera. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

“Es muy cierto, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Ocampo pagó 18 millones de pesos para pagar la gasolina, hueco que dejó el anterior Gobierno de 36 billones de pesos y se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Y se pagó en el FOMAG cerca de 3 millones y se desfinanció la posibilidad de construir universidades que el presidente ha planteado”, dijo.

Las palabras de Jaramillo no le gustaron al exministro de Hacienda del Gobierno de Petro, que no dudó en responder a través de su cuenta de X asegurando que él no tienen ninguna responsabilidad sobre el presupuesto actual.