Este 1 de mayo inicia el nuevo sistema de salud de los maestros: todo lo que debe saber si usted es docente y necesita atención en salud

Nuevo sistema de salud de los maestros: docente pensionada necesita oxígeno, pero no sabe quién la atenderá a partir del primero de mayo

Este esquema contempla una integración del sistema de salud con la seguridad y salud en el trabajo y el fin de la intermediación financiera, pero en el proceso de su implementación hay una transición que aún no se ha terminado de consolidar.

Sneyder Pinilla prende el ventilador: presidentes del Senado, Iván Name y Cámara, Andrés Calle, serán salpicados. Esta es la matriz de colaboración

¿Qué operadores van a atender a los maestros?

¿Qué pasará con los servicios médicos en casa?

En esa misma convocatoria a medios también señalaron que para los casos de usuarios que tienen cuidados en casa se mantendría la prestación del servicio. Sin embargo, SEMANA conoció casos de usuarios que no tenían claro que pasaría con ese componente a partir de la fecha.

¿Los recursos del nuevo sistema de salud de los maestros alcanzan?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, detalló que “el cambio en el sistema, de que no vamos a contratar un operador territorial con una limitada red de operadores, que es lo que hay hasta ahora y sobre el que no existe control financiero, el sistema no va a tener intermediación financiero, va a clarificar el costo de cada una de las operaciones y el Fomag trabajará simultáneamente con el tarifario que está organizando el sistema de salud”.