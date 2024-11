"Daré una conferencia de prensa hoy a las 15H00 (19H00 GMT) en la Casa Blanca. Tema: ¡CoronaVirus!", tuiteó el mandatario republicano, momento antes de us discurso en los jardines de la residencia presidencial.

Desde el comienzo de esta epidemia, el presidente ha dado múltiples mensajes confusos, a veces en contradicción con los de las autoridades sanitarias.

En una serie de tuits sobre el coronavirus el viernes por la mañana, arremetió contra su predecesor demócrata Barack Obama, los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Reserva Federal de Estados Unidos (el banco emisor).

Trump también ha sido cuestionado por no ponerse en cuarentena, luego de estar en contacto con numerosos políticos que tomaron esa medida de precaución tras encuentros con personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad.

El fin de semana pasado, Trump recibió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su resort de golf en Florida, Mar-a-Lago. El secretario de prensa de Bolsonaro, presente en una cena allí, dio positivo en la prueba de coronavirus.

Dinamarca cierra sus fronteras

La jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, anunció el viernes el cierre de fronteras del país a los extranjeros a partir del sábado al mediodía para tratar de frenar el avance de la pandemia del coronavirus.

"Todos los turistas extranjeros que no puedan demostrar que tienen una razón válida para venir a Dinamarca no serán autorizados a entrar", declaró Mette Frederiksen en una conferencia de prensa, precisando que la circulación de bienes no está afectada y que los daneses seguirán estando autorizados a entrar en el reino.

Los controles fronterizos permanecerán en vigor hasta el 13 de abril.

"Los daneses que viven en el extranjero pueden quedarse perfectamente pero les pedimos a los que están de vacaciones en el extranjero regresar a casa inmediatamente", pidió el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod.

España decreta estado de alarma

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el viernes la declaración del estado de alarma a fin de frenar el avance del coronavirus, mientras la región de Madrid ordenaba el cierre de todos los comercios no indispensables.

Con más de 4.200 infectados y 121 fallecidos en el país, el segundo más castigado de Europa sólo por detrás de Italia, Sánchez dijo en una comparecencia televisada que el estado de alarma entrará en vigor el sábado y durará inicialmente 15 días.