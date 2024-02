Megapensiones y derechos sindicales reviven polémicas sobre desigualdad, de cara a las reformas pensional y laboral

Cruda realidad: ser viejo es sinónimo de pobreza en Colombia

En 2024, los privilegiados con megapensiones ya son pocos, aunque la plata pública que se requiere para pagarlas podría cubrir buena parte de la población que no tiene acceso a una mesada pensional. Pero los derechos adquiridos salen a relucir a la hora de los reclamos, por lo que sigue siendo reiterativo el intento de revivir las jugosas mesadas, con tutelas y demandas, tanto en Colombia como en el exterior, como sucedió en 2022. Ese año, 53 excongresistas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando violación a los derechos a la seguridad social y a la propiedad porque ya no les pagaban 40, sino solo 25 salarios mínimos.

Lápida a megapensiones

El despelote

De 41 casos registrados hasta el 31 de diciembre de 2023, 14 ya concluyeron jurídicamente, c on los cuales 7 beneficiarios fueron excluidos de la nómina, 5 experimentaron reducción en la mesada y 2 mantuvieron la asignación mensual.

Las megapensiones que quedan en pie no tienen aún un fallo expedido o sí cumplen los requisitos . Antiguamente eran más de 800 y ahora quedan alrededor de 250. Si bien la reforma pensional reducirá aún más la posibilidad de que existan pensiones altas subsidiadas con dineros públicos, los problemas de mesadas millonarias no se acaban, pues la iniciativa no tocó para nada a los regímenes especiales.

Laboral: Cambios controvertidos

Saida Quintero, socia de Quintero Quintero Asesores, dice que la demanda argumenta que los pactos colectivos se usan para dar mejores derechos que los conseguidos en convenciones colectivas y que por eso los sindicatos no crecen. “Y eso es una falacia porque está prohibido, se considera delito (artículo 200 del Código Penal) y de comprobarse da cárcel. Además, fundamentan la demanda en que la OIT ha ordenado la eliminación de los pactos colectivos, pero esas recomendaciones no son obligatorias y no van por encima de la Constitución de Colombia. Lo que ha dicho la OIT es que los pactos no se usen mal”, puntualiza.